Rampur News: जागरण में फोटो खींचने को लेकर दो भाजपा नेताओं में मारपीट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोनों नेताओं के बीच भिड़ंत से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक चले हंगामे से जागरण कार्यक्रम प्रभावित रहा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।बताया जाता है कि जागरण का उद्घाटन करने के लिए विधायक शफीक अहमद अंसारी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ही फोटो खींचने को लेकर दोनों भाजपा नेताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसी दौरान विधायक कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए।सूचना मिलने पर मसवासी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप करते हुए बमुश्किल दोनों नेताओं को शांत कराया। करीब एक घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई और जागरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा। घटना के बाद नगर में पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि मामले में अभी किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।