Rampur News: साढ़े तीन साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

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नगर के मोहल्ला संतनगर बाजार कला निवासी विकास कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह मजदूरी करता है। उसका एक मकान हंस विहार कॉलोनी में भी है। वह पांच सितंबर की शाम करीब सात बजे अपने साढ़े तीन साल के पुत्र कार्तिक को साथ लेकर हंस विहार वाले मकान पर कपड़े लेने गया था। विकास के अनुसार, वह घर के अंदर कपड़े खोजबीन कर रहा था, तभी बच्चा दुकान से चीज लाने की जिद करने लगा। इस पर उसने बच्चे को दस रुपये देकर दुकान पर भेज दिया।काफी देर तक बच्चा वापस नहीं आया तो वह दुकान पर पूछताछ करने गया। दुकानदार ने बताया कि बच्चा तुरंत चॉकलेट लेकर वापस चला गया था। इसके बाद परिजनों ने बच्चे को इधर-उधर और रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। परिजनों को शक है कि बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है।सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। शीघ्र ही बच्चे को तलाश कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।