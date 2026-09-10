Rampur News: घर में पंखे से लटका मिला राजमिस्त्री का शव

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नितिन तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और राजमिस्त्री का काम कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके पांच और तीन वर्ष के दो बच्चे हैं। बड़ा भाई पुलिस में है, जबकि छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है।परिजनों के अनुसार, नितिन का करीब सात वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। पिछले कुछ समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। परिजनों का कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले नितिन पत्नी को बुलाने उसके मायके गया था, लेकिन वह वापस नहीं आई। इसके बाद से वह तनाव में था।बुधवार सुबह परिवार के लोगों ने नितिन को घर में पंखे से लटका देखा। उसके चाचा मनोज कुमार ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही नितिन की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई। नितिन की मौत से परिवार में मातम पसरा है।सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।