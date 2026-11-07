Rampur News: विवाद के बाद निर्धारित स्थल पर पहुंचीं आतिशबाजी की दुकानें

विज्ञापन

प्रशासन की ओर से दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए नगर पंचायत कार्यालय परिसर के पीछे स्थित खाली मैदान चिह्नित किया गया था। अग्निशमन विभाग ने भी इसी स्थान पर दुकानें लगाने की संस्तुति दी थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने निर्धारित स्थल के बजाय सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के सामने मैदान में दुकानें सजानी शुरू कर दी थीं। मुख्य मार्ग पर दुकानें लगाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल ने भी आपत्ति जताई थी।उन्होंने कहा था कि प्रशासन की ओर से अनुमति देने में कई दिनों तक देरी की गई। जिस स्थान पर पहले अनुमति देने से इन्कार किया जा रहा था, उसी स्थान पर दुकानें लगाई जा रही थीं। उन्होंने निर्धारित स्थल से हटकर दुकानें लगाए जाने पर सवाल उठाए थे। वहीं, अग्निशमन विभाग के एसएचओ सन्नी गौतम ने बताया कि नगर पंचायत परिसर के पीछे स्थित खाली मैदान में दुकानें लगाने की संस्तुति दी गई थी। कुछ लोगों ने दूसरे स्थान पर दुकानें लगा ली थीं। उन्हें वहां से हटवाकर निर्धारित स्थल पर पहुंचा दिया गया है।