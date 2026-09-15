फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Jewellery worth 40 lakh stolen from retired soldier house

Raebareli News: रिटायर फौजी के घर से 40 लाख के जेवर चोरी

Tue, 15 Sep 2026 01:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 15 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Jewellery worth 40 lakh stolen from retired soldier house
बकिया खेड़ा मजरे उदवतपुर गांव में रिटायर्ड फौजी के घर हुई चोरी की घटना के बाद जांच करती पुलिस। 
खीरों। बकियाखेड़ा मजरे उदवतपुर गांव में रविवार रात चोरों ने रिटायर फौजी रामरतन यादव के घर से करीब 40 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना की जानकारी सोमवार सुबह हुई। वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द घटना का खुलासा किए जाने की मांग की। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की।
विज्ञापन


रामरतन यादव के अनुसार उनका बेटा संजय कंबाइन मशीन लेकर गैर जनपद गया था। परिवार के लोग रविवार रात घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते जीने से घर के अंदर दाखिल हुए और कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर भाग गए।
विज्ञापन


पीड़ित ने बताया कि चोरी गए जेवर की कीमत करीब 40 लाख रुपये है। इनमें उनकी बेटी कविता और बहुओं रीता व अर्चना के जेवर शामिल थे। सोमवार सुबह नींद खुलने पर घर का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी की जानकारी हुई। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दिन पहले रामरतन यादव की पांच भैंसें भी चोरी हो गई थीं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांव में आक्रोश है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खीरों थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि रिटायर फौजी के घर चोरी की घटना की जांच की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed