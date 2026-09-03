फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Jamali-Jot village faces threat from Rapti river erosion

Raebareli News: राप्ती की कटान से जमाली-जोत गांव पर मंडरा रहा खतरा

Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Jamali-Jot village faces threat from Rapti river erosion
बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ग्रामीण 
बलरामपुर। राप्ती नदी की तेज कटान से हरिहरपुर क्षेत्र के जमाली-जोत गांव के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। लगातार कटान के चलते नदी अब गांव से करीब 50 फीट की दूरी पर पहुंच गई है। करीब 50 साल पुरानी सड़क का हिस्सा भी नदी की धारा में समा चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कटानरोधी कार्य कराने की मांग की।
विज्ञापन

ग्रामीण मुरारी लाल, रामनेवास, गोमती प्रसाद, इंदरबाबू, राम कुमार, सहजराम व तीरथ राम आदि का कहना है कि राप्ती की कटान लगातार तेज हो रही है और नदी धीरे-धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। कई ग्रामीणों की कृषि भूमि पहले ही कटान की भेंट चढ़ चुकी है। अब नदी की धारा मकानों के करीब पहुंचने से लोगों को घरों के भी नदी में समाने की आशंका सताने लगी है। यदि समय रहते कटान रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गांव के कई घर और बची हुई कृषि भूमि भी राप्ती में समा सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर कटान की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने तत्काल कटानरोधी कार्य कराए जाने की मांग की है।

बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ग्रामीण 

बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ग्रामीण 

बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ग्रामीण 

बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ग्रामीण 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed