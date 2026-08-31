Raebareli News: गंगा का जलस्तर घटा पर कटरी में चुनौतियां बरकरार

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केंद्रीय जल आयोग डलमऊ ने रविवार को जलस्तर 98.550 मीटर दर्ज किया। बीते शनिवार को यह 98.600 मीटर था। बारिश के कारण पहले नदी का जलस्तर बढ़ रहा था। कटरी के चक मलिकभीटी समेत छह गांवों के लोगों ने जलस्तर में कमी से राहत ली है। ग्रामीण महादेव, रघुनाथ, जयकरन और साजन यादव ने कहा कि गांवों के मार्गों पर पानी भरा है, जिससे धान और गन्ना की फसलें सड़ रही हैं। पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है।संपर्क मार्गों पर जलभराव से संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। गंगा घाट भी पानी में डूबे हैं, जिससे लोगों को स्नान करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद न मिलने की शिकायत की है। एसडीएम डलमऊ प्रीती सिंह ने बताया कि जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।पानी से घिरे सात पुरवेसरेनी। क्षेत्र में गंगा नदी से सात पुरवे अब भी घिरे हुए हैं। कुटिया एहत माली ग्राम पंचायत के पूरे भुल्ली, भक्ता खेड़ा, पूरे पुरविहन, पूरे शुक्रू, पूरे अहिरन, पूरे बंशी, पूरे पिपरहा पानी से घिरे हैं। दिनेश यादव, अर्जुन प्रसाद बताते हैं कि जलस्तर में कमी आई है पर समस्या बनी हुई है।