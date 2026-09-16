Raebareli News: मारपीट मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार

विज्ञापन

रायबरेली। अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तृतीय की अदालत ने फुरसतगंज, अमेठी के मारपीट मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली। फुरसतगंज थाने में घर में घुसकर मारपीट और गैर इरादतन हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज थी। शिकायतकर्ता रवि कुमार ने अदालत में पेश होकर मुकदमा न लड़ने की इच्छा जताई। जांच में बयान, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट से नामित अभियुक्त छेदी व उमेश की घटना में संलिप्तता नहीं मिली। दोनों छह जनवरी 2022 को खेत में पराली उठा रहे थे। रवि ने पांच-छह साल पुराने जमीन विवाद के कारण उन पर संदेह जताया था। शिकायतकर्ता और उसकी मां ने अब किसी पर संदेह नहीं जताया। अदालत ने अभियोजन कागजात व रवि के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट स्वीकार की।