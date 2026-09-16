Raebareli News: बिजली बिल को लेकर भाइयों में मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 16 Sep 2026 12:58 AM IST
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बछरावां। क्षेत्र के मलपुर गांव में बिजली बिल जमा करने को लेकर सगे भाइयों कमलेश कुमार और इंदल के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दोनों के पिता भारत लाल के नाम करीब 25 हजार रुपये का बिजली बिल आया है। पुणे में नौकरी करने वाले कमलेश का कहना है कि जब वह बिजली का उपयोग नहीं करता तो बिल क्यों जमा करे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई। थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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