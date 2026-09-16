Raebareli News: एफएलएन और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर प्रशिक्षण शुरू

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प्रशिक्षक अजय गिरि, आरपी राम सुहावन और विजय प्रभात चौहान ने विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। इस दौरान प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता और विशेषताओं के बारे में शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गई। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग और गणित मेला के संबंध में भी शिक्षकों को समग्र जानकारी दी गई। विज्ञापन





प्रशिक्षण में गुंजन सिंह, अशोक कुमार त्रिपाठी, अंकित मिश्रा, चंद्रिका सिंह, आशीष पांडे, अनूप सोनी, पुनीत अग्रवाल और राजीव तिवारी समेत शिक्षक मौजूद रहे। प्रशिक्षक अजय गिरि, आरपी राम सुहावन और विजय प्रभात चौहान ने विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। इस दौरान प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता और विशेषताओं के बारे में शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गई। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग और गणित मेला के संबंध में भी शिक्षकों को समग्र जानकारी दी गई।प्रशिक्षण में गुंजन सिंह, अशोक कुमार त्रिपाठी, अंकित मिश्रा, चंद्रिका सिंह, आशीष पांडे, अनूप सोनी, पुनीत अग्रवाल और राजीव तिवारी समेत शिक्षक मौजूद रहे।

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विशेश्वरगंज। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मंगलवार को बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजन के साथ किया गया।