Raebareli News: मेडिकल कॉलेज में बेरा जांच की सुविधा शुरू

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उन्होंने सुविधा शुरू होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्राचार्य डॉ. संजय खत्री ने कहा कि बेरा मशीन शुरू होना मेडिकल कॉलेज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे बहराइच के साथ आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर बेहतर जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में सीडीओ सुनील कुमार, उप प्राचार्य डॉ. मलिक शहनवाज, डॉ. बीएन माशी, डॉ. राजेंद्र कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।जानिए क्या है बेरा जांचबेरा जांच से यह पता लगाया जाता है कि कान से मिली आवाज के संकेत श्रवण तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक ठीक तरह पहुंच रहे हैं या नहीं। जांच के दौरान मरीज को हेडफोन के जरिये आवाज सुनाई जाती है और सिर पर छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। खास बात यह है कि मरीज को जांच के दौरान बोलकर जवाब देने की जरूरत नहीं होती। यह जांच नवजात और छोटे बच्चों के अलावा उन मरीजों के लिए भी उपयोगी है, जो सामान्य सुनने की जांच में सहयोग नहीं कर पाते। इससे मरीजों का समय और बाहर जांच कराने में होने वाला खर्च भी बचेगा।