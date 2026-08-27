Raebareli News: रक्षा सूत्र से मजबूत हुआ भरोसे का रिश्ता

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कार्यक्रम में मॉडर्न विद्यालय के प्रबंधक एवं संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने कहा कि एकल अभियान का उद्देश्य गांवों के अंतिम छोर तक शिक्षा की अलख जगाना है। कार्यक्रम में तुलसीपुर के 30 गांवों की आचार्या बहनों ने भाग लिया। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि आचार्या बहनों का यह स्नेह पुलिस बल को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देता है। अंचल प्रशिक्षण प्रमुख रामनारायण, संघ प्रमुख रामवृक्ष, सुशील सिंह, निधि तिवारी, सपना, रेनू यादव, मोहिनी गुप्ता, प्रेम कुमारी, मालती, चांदनी, विनीता, प्रियांशु, निर्मला सहित बड़ी संख्या में आचार्या बहनें मौजूद रहीं।

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तुलसीपुर। एकल विद्यालय में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन का पर्व भावपूर्ण माहौल में मनाया गया। विद्यालय की आचार्या बहनों ने तुलसीपुर कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह सहित दर्जनों सब-इंस्पेक्टरों और कांस्टेबलों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। पुलिसकर्मियों ने भी बहनों की सुरक्षा और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया।