Raebareli News: नेपाल में बाढ़ से सहमे सीमावर्ती लोग, बाजार की रौनक भी हुई कम

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बालापुर निवासी लाले यादव ने बताया कि नेपाल में रहने वाले कुछ सहयोगियों से संपर्क बना हुआ है। वहां से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल कोयलावास क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना नहीं है। हालांकि नेपाल की ओर से निकले पानी का असर भविष्य में दिखाई देने की आशंका है। ऐसे में सीमावर्ती लोग पहले से ही सतर्क हैं और लगातार वहां के हालात की जानकारी ले रहे हैं। जरवा निवासी संतोष कमलापुरी ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में बालापुर बाजार में भारत और नेपाल की ओर से आने-जाने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। कोयलावास गांव पालिका प्रधान खालिद ने बताया कि ग्राहक कम पहुंचने से बाजार की रौनक भी पहले की अपेक्षा कम हो गई है। भालूबांग में नौकरी कर रहे नवानगर, तुलसीपुर निवासी परविंदर शुक्ला ने बताया कि सभी की नजरें समाचारों पर टिकी हुई हैं।-भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र की स्थिति पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। एसएसबी के साथ समन्वय कर सीमा क्षेत्र में निगरानी और गश्त की जा रही है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।मार्तंड प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक