फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Rakhi markets decked up for Raksha Bandhan; demand for Rakhis featuring Modi and Yogi

Raebareli News: रक्षाबंधन पर सजा राखी बाजार, मोदी-योगी वाली राखियों की मांग

Thu, 27 Aug 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 27 Aug 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Rakhi markets decked up for Raksha Bandhan; demand for Rakhis featuring Modi and Yogi
-बलरामपुर के सादुल्लाहनगर में सजी राखी की दुकान 
सादुल्लाहनगर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर स्थानीय बाजार पूरी तरह सज गया है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। राखी विक्रेता मुरलीधर गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार मोदी ब्रांडिंग और योगी ब्रांडिंग वाली रक्षा सूत्र राखियां भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। वहीं मिठाई, कपड़े और उपहार की दुकानों पर भी रौनक बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह का माहौल है।
विज्ञापन

सादुल्लाहनगर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर स्थानीय बाजार पूरी तरह सज गया है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। बच्चों, युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने विभिन्न डिजाइनों और वैरायटी की राखियां मंगाई हैं। राखी विक्रेता मुरलीधर गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार मोदी ब्रांडिंग और योगी ब्रांडिंग वाली रक्षा सूत्र राखियां भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं मिठाई, कपड़े और उपहार की दुकानों पर भी रौनक बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed