Raebareli News: रक्षाबंधन पर सजा राखी बाजार, मोदी-योगी वाली राखियों की मांग

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सादुल्लाहनगर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर स्थानीय बाजार पूरी तरह सज गया है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। बच्चों, युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने विभिन्न डिजाइनों और वैरायटी की राखियां मंगाई हैं। राखी विक्रेता मुरलीधर गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार मोदी ब्रांडिंग और योगी ब्रांडिंग वाली रक्षा सूत्र राखियां भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं मिठाई, कपड़े और उपहार की दुकानों पर भी रौनक बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह का माहौल है।

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सादुल्लाहनगर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर स्थानीय बाजार पूरी तरह सज गया है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। राखी विक्रेता मुरलीधर गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार मोदी ब्रांडिंग और योगी ब्रांडिंग वाली रक्षा सूत्र राखियां भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। वहीं मिठाई, कपड़े और उपहार की दुकानों पर भी रौनक बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह का माहौल है।