रायबरेली: बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, एसबीआई के बैंक मैनेजर की मौत; अमेठी के रानीगंज शाखा में तैनात थे
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 09:18 PM IST
सार
रायबरेली में बेकाबू डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एसबीआई के बैंक मैनेजर की मौत हो गई। वह अमेठी के रानीगंज शाखा में तैनात थे। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
विस्तार
यूपी के रायबरेली में बृहस्पतिवार सुबह बेकाबू डंपर की टक्कर से बाइक सवार बैंक मैनेजर सुरेश कुमार यादव (43) की मौत हो गई। वह प्रतापगढ़ जिले के अठेहा के रहने वाले थे। अमेठी के रानीगंज स्थित एसबीआई शाखा में बैंक मैनेजर थे।
विज्ञापन
हादसा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर ऐहार टोल प्लाजा के पास हुआ। सुरेश रायबरेली शहर के दूरभाष नगर में किराये के मकान में रहते थे। सुबह करीब 5.00 बजे वह बाइक से लालगंज से रायबरेली जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर की उनकी बाइक से टक्कर हो गई।
विज्ञापन
राहगीरों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया। एम्स ले जाते समय रास्ते में उनकी सांसें थम गईं। कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन