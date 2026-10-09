Pratapgarh News: नवरात्र से कारोबार को रफ्तार की उम्मीद

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दुकान पर ग्राहक सामान देखने और पसंद करने पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदारी का फैसला नवरात्र पर छोड़ दे रहे हैं। शहर के पंजाबी मार्केट, गल्ला मंडी, पल्टन बाजार, मीराभवन, भरत चौक चिलबिला समेत ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों में दुकानों पर ग्राहकों का टोटा है। अब कारोबारियों को पितृपक्ष के के बाद नवरात्र से बाजार में रौनक लौटने और बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।व्यापारियों से बातचीतपितृ पक्ष में लोग नई खरीदारी से परहेज करते हैं। इस वजह से बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कम है। नवरात्र शुरू होने के बाद कपड़ों और त्योहारी सामान की मांग बढ़ने की उम्मीद है। -नरेंद्र सिंह, कपड़ा व्यापारीपितृ पक्ष में बाजार में ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी सीमित है। नवरात्र से त्योहारी खरीदारी शुरू होने के साथ कारोबार में तेजी आने की संभावना है। व्यापारियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए स्टॉक भी तैयार कर लिया है।- करन सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारीबर्तन बाजार में रोजमर्रा के सामान की खरीदारी जारी है लेकिन नई खरीदारी सीमित हो गई है। नवरात्र को देखते हुए ग्राहक खरीदारी को आगे बढ़ा दे रहे हैं। पितृ पक्ष के बाद बाजार की सुस्ती दूर होने के साथ कारोबार में तेजी आएगी।- महेश कुमार सादवानी, बर्तन दुकानदार