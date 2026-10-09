Pratapgarh News: काली पट्टी बांध कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च

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इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर त्रिपाठी, इम्तियाज अहमद, डॉ. प्रशांत देव शुक्ल, इरफान अली, प्रेम शंकर द्विवेदी, सरोज कश्यप, वेदांत तिवारी, राम शिरोमणि वर्मा आदि रहे।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का आंदोलन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहीद उद्यान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और इसे काला दिवस बताया। मार्च के दौरान वोट चोर-गद्दी छोड़ की नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।