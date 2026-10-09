Pratapgarh News: फाइनल मुकाबले में सदर ने कुंडा को 10 विकेट से हराया, जीता खिताब

विज्ञापन

फाइनल मुकाबले में कुंडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 42 रन बनाए। जवाब में सदर टीम ने आठ ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया।इस तरह सदर टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता की चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। अंपायर शैलेश सिंह और राजेंद्र पांडेय रहे।जिला क्रीड़ा सचिव संतोष सिंह और जिला व्यायाम शिक्षक रामकुमार सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न हुई। चयनित खिलाड़ी मंडल स्तरीय विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान संजय प्रजापति, विनोद कुमार और पवन सिंह मौजूद रहे।