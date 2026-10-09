Pratapgarh News: शूटिंग बॉल स्टेट चैंपियनशिप में जिले को मिला तीसरा स्थान

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बालिका टीम ने लखनऊ को 16-14 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, बालक टीम ने प्रयागराज को 7-16 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर शूटिंग बॉल एसोसिएशन प्रतापगढ़ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह, उपाध्यक्ष सूरज त्रिपाठी, सचिव बृजेश यादव, कोच मोइन खान, संरक्षक पंकज मिश्रा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।बालिका टीम की कप्तान साक्षी पटेल थीं। टीम में प्रिया यादव, तनिष्का, अंजलि, सेजल गुप्ता, पुष्पांजलि, तृप्ति, वसुंधरा, अनुष्का, साक्षी यादव और सौम्या यादव शामिल थीं। बालक टीम के कप्तान सौभाग्य और उप-कप्तान अनुराग सिंह थे। इस टीम में अंकित यादव, आयुष यादव, राज यादव, राघवेंद्र, मानस गुप्ता, अर्जुन यादव, संस्कार सिंह, साहेबे आलम, शहरेयार और अनुभव सिंह भी थे।