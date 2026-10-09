Pratapgarh News: मां चंद्रिका देवी धाम में अव्यवस्थाएं, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

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डीएम ने स्पष्ट किया कि धाम की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर अधिवक्ता हरिमंगल सिंह की ओर से लगाई गई दानपेटी पर सवाल उठे।ग्राम प्रधान ने बताया कि दानपेटी लगाने वाले व्यक्ति ने कोई समिति नहीं बनाई है और दान की राशि के उपयोग की जानकारी नहीं है। डीएम ने तहसीलदार सदर को नोटिस जारी कर दानपेटी से संबंधित दस्तावेज अगले दिन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने क्षतिग्रस्त टिन शेड और खराब ऊंची रोशनी की मरम्मत का एस्टीमेट 10 अक्तूबर तक मांगा। जर्जर बिजली के तारों को चार दिन में ठीक करने के निर्देश दिए गए।सांसद निधि से लगा पानी का कूलर खराब होने पर पीडीडीआरडीए को उसे जल्द चालू कराने को कहा गया। मंदिर परिसर में शौचालयों की मरम्मत के लिए ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बने सगरा (तालाब) का भी निरीक्षण किया।