फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Disarray at Maa Chandrika Devi Dham; DM issues strict instructions

Pratapgarh News: मां चंद्रिका देवी धाम में अव्यवस्थाएं, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

Fri, 09 Oct 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Disarray at Maa Chandrika Devi Dham; DM issues strict instructions
नवरात्र पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को डीएम अभिषेक पांडेय ने मां चंद्रिका देवी धाम संडवा चंद्रिका का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में मिली कमियों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
विज्ञापन

डीएम ने स्पष्ट किया कि धाम की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर अधिवक्ता हरिमंगल सिंह की ओर से लगाई गई दानपेटी पर सवाल उठे।
विज्ञापन

ग्राम प्रधान ने बताया कि दानपेटी लगाने वाले व्यक्ति ने कोई समिति नहीं बनाई है और दान की राशि के उपयोग की जानकारी नहीं है। डीएम ने तहसीलदार सदर को नोटिस जारी कर दानपेटी से संबंधित दस्तावेज अगले दिन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने क्षतिग्रस्त टिन शेड और खराब ऊंची रोशनी की मरम्मत का एस्टीमेट 10 अक्तूबर तक मांगा। जर्जर बिजली के तारों को चार दिन में ठीक करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सांसद निधि से लगा पानी का कूलर खराब होने पर पीडीडीआरडीए को उसे जल्द चालू कराने को कहा गया। मंदिर परिसर में शौचालयों की मरम्मत के लिए ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बने सगरा (तालाब) का भी निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed