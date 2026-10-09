फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   The DRM left after inspecting the station from the train itself

Pratapgarh News: ट्रेन से ही स्टेशन देखकर चले गए डीआरएम

Fri, 09 Oct 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
The DRM left after inspecting the station from the train itself
मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन विशेष ट्रेन से निरीक्षण को पहुंचे डीआरएम। संवाद
माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने निकले लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा की स्पेशल ट्रेन बृहस्पतिवार को मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पहुंची। तीन मिनट के ठहराव के दौरान डीआरएम प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरे और चलती ट्रेन से ही स्टेशन का निरीक्षण कर लिया। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल और सीएमआई नीरज सोमवंशी को स्पेशल यान में बुलाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आउटर पर ट्रेन करीब पांच मिनट रुकी रही, फिर भी डीआरएम नीचे नहीं आए और स्पेशल ट्रेन लखनऊ की ओर रवाना हो गई। डीआरएम के ट्रेन से ही निरीक्षण कर चले जाने से स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों और यात्रियों में चर्चा रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed