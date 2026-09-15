Pilibhit News: मनवीर समेत दो चौकी प्रभारी लाइनहाजिर, 12 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

विज्ञापन

एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि कोतवाली की ठेका चौकी प्रभारी मनवीर सिंह और थाना सुनगढ़ी की पूरनपुर गेट चौकी प्रभारी आकाश तेवतिया को शिकायतें मिलने के बाद लाइनहाजिर किया गया है। वहीं, थाना न्यूरिया में तैनात महिला उपनिरीक्षक अनुराधा को धनुकना चौकी प्रभारी बनाया गया है। धनुकना चौकी प्रभारी अतुल कुमार आर्या को हजारा थाने भेजा गया है। उपनिरीक्षक कविराज सिंह को सुनगढ़ी थाने से पूरनपुर गेट चौकी प्रभारी बनाया गया है।राहुल कुमार को हजारा थाने से कोतवाली की ठेका चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। शाही चौकी प्रभारी राकेश कुमार गौतम को थाना घुंघचाई भेजा गया है। घुंघचाई थाने से उपनिरीक्षक निशांत को शाही चौकी प्रभारी बनाया गया है। ललौरीखेड़ा चौकी प्रभारी विवेक कुमार को दियोरिया कोतवाली भेजा गया है, जबकि अरुण कुमार को शाहगढ़ चौकी से ललौरीखेड़ा चौकी प्रभारी बनाया गया है। उपनिरीक्षक हरीश चंद्र को माधोटांडा थाने से शाहगढ़ चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पूरनपुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक सागर कुमार को बलरामपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है। उपनिरीक्षक विकास कुमार को पुलिस लाइन से थाना पूरनपुर भेजा गया है।