Pilibhit News: आत्महत्या के लिए उकसाने के दो आरोपी गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:09 AM IST
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पूरनपुर। हजारा थाना क्षेत्र में एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आकाश मौर्य और एक युवती शामिल हैं।
नानक नगरी बैल्हा निवासी सुरेंद्र पाल सिंह (30) 18 फरवरी को लापता हुए थे। अगले दिन उनका शव गांव के पास एक गन्ना खेत में पेड़ से लटका मिला। 21 फरवरी को सुरेंद्र के पिता बलजिंदर सिंह ने आकाश मौर्य सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंद्र का संपूर्णानगर की एक लैब में काम करने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। शादी से मना करने पर युवती के भाई और आकाश मौर्य ने 13 फरवरी को सुरेंद्र की पिटाई की। 17 फरवरी को सुरेंद्र घर नहीं लौटे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोेर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। संवाद
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नानक नगरी बैल्हा निवासी सुरेंद्र पाल सिंह (30) 18 फरवरी को लापता हुए थे। अगले दिन उनका शव गांव के पास एक गन्ना खेत में पेड़ से लटका मिला। 21 फरवरी को सुरेंद्र के पिता बलजिंदर सिंह ने आकाश मौर्य सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंद्र का संपूर्णानगर की एक लैब में काम करने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। शादी से मना करने पर युवती के भाई और आकाश मौर्य ने 13 फरवरी को सुरेंद्र की पिटाई की। 17 फरवरी को सुरेंद्र घर नहीं लौटे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोेर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। संवाद
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