नाम के फेर में फंसी पुलिस: आरोपी के बजाय निर्दोष युवक के घर दी दबिश, मारपीट और नकदी-जेवर ले जाने का आरोप

पुलिस पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप

प्रार्थना पत्र में पुलिसकर्मियों पर परिवार के सदस्यों से मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। पवन कुमार के पेट में लात मारने की बात कही गई है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने परिवार के लोगों को धमकाया भी। भाइयों ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।



दिल्ली पुलिस के साथ गई थी टीम : थाना प्रभारी

गजरौला थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम एक पवन कुमार नाम के व्यक्ति की तलाश में पीलीभीत आई थी। दिल्ली पुलिस के साथ रिछोला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह भी कल्यानपुर नौगवां गए थे। थाना प्रभारी के मुताबिक पहचान में हुई गलती के कारण टीम दूसरे पवन कुमार के घर पहुंच गई थी। मामले की जांच की जा रही है।



मारपीट और सामान ले जाने के आरोप गलत : चौकी इंचार्ज

रिछोला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस के साथ पवन कुमार की तलाश में गांव गए थे। दिल्ली पुलिस की टीम पहचान में हुई गलती के कारण दूसरे पवन कुमार के घर में पहुंच गई। उन्होंने घर में मारपीट, तोड़फोड़ करने और नकदी व जेवरात ले जाने के आरोपों को गलत बताया है। वहीं एसपी सुकीर्ति माधव ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।