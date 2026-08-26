नाम के फेर में फंसी पुलिस: आरोपी के बजाय निर्दोष युवक के घर दी दबिश, मारपीट और नकदी-जेवर ले जाने का आरोप
पीलीभीत जिले में पुलिस का अजब कारनामा सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में दबिश देने गई पुलिस आरोपी के बजाय निर्दोष युवक के घर में घुस गई। पीड़ित ने पुलिस पर मारपीट, तोड़फोड़ करने और नकदी-जेवर ले जाने का आरोप लगाया है।
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पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के कल्यानपुर नौगवां गांव में मंगलवार रात पुलिस टीम ने एक घर में दबिश देने पर विवाद खड़ा हो गया। गांव निवासी दो भाइयों ने रिछोला चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के साथ ही नकदी व जेवरात ले जाने का आरोप लगाया है। दोनों भाइयों ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम एक युवक की तलाश में गांव आई थी। पहचान में हुई गलती के कारण टीम दूसरे पवन कुमार के घर पहुंच गई थी।
कल्यानपुर नौगवां निवासी वीरेंद्र कुमार और पवन कुमार पुत्रगण बेनीराम ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 25 अगस्त की रात करीब 12 बजे रिछोला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मी पड़ोसी के मकान की छत से होकर उनके घर की छत पर पहुंचे और सीढ़ियों का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गए।
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पीड़ित भाइयों का आरोप है कि पुलिस टीम ने घर के कई कमरों और दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद अलमारी का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे गल्ला बिक्री के 31 हजार रुपये निकाल लिए। इसके अलावा शादी के लिए रखे सोने-चांदी के जेवरात भी ले जाने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में सोने की बेसर, मंगलसूत्र, पेंडल, कान के झाले और चांदी की पायल, हाथ के तोड़े व कमर का बिछुआ आदि जेवरात का उल्लेख किया गया है।
पुलिस पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप
प्रार्थना पत्र में पुलिसकर्मियों पर परिवार के सदस्यों से मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। पवन कुमार के पेट में लात मारने की बात कही गई है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने परिवार के लोगों को धमकाया भी। भाइयों ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
दिल्ली पुलिस के साथ गई थी टीम : थाना प्रभारी
गजरौला थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम एक पवन कुमार नाम के व्यक्ति की तलाश में पीलीभीत आई थी। दिल्ली पुलिस के साथ रिछोला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह भी कल्यानपुर नौगवां गए थे। थाना प्रभारी के मुताबिक पहचान में हुई गलती के कारण टीम दूसरे पवन कुमार के घर पहुंच गई थी। मामले की जांच की जा रही है।
मारपीट और सामान ले जाने के आरोप गलत : चौकी इंचार्ज
रिछोला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस के साथ पवन कुमार की तलाश में गांव गए थे। दिल्ली पुलिस की टीम पहचान में हुई गलती के कारण दूसरे पवन कुमार के घर में पहुंच गई। उन्होंने घर में मारपीट, तोड़फोड़ करने और नकदी व जेवरात ले जाने के आरोपों को गलत बताया है। वहीं एसपी सुकीर्ति माधव ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।