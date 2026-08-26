ईद मिलादुन्नबी: पीलीभीत में अकीदत के साथ निकाला गया जुलूस-ए-मोहम्मदी, ‘सरकार की आमद मरहबा’ के गूंजे नारे

मार्गों पर की गई भव्य सजावट

न्यूरिया में जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा। ईद मिलादुन्नबी को लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों और धार्मिक स्थलों पर आकर्षक सजावट और रोशनी की गई थी। जुलूस को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और जुलूस की निगरानी की गई।



इसी तरह जिले के अन्य कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूसों में नात-ए-पाक और नारों के बीच पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश की खुशी मनाई गई। पुलिस-प्रशासन की ओर से सभी प्रमुख जुलूसों के मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे।