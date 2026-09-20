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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   No direct bus from Bilsanda to the district headquarters.

Pilibhit News: बिलसंडा से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस नहीं

Sun, 20 Sep 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:22 AM IST
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No direct bus from Bilsanda to the district headquarters.
मदन मोहन - फोटो : 1
बरेली, गोला समेत दूसरे डिपो की बसें बीसलपुर तक ही पहुंचा रहीं यात्रियों को
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पीलीभीत/बिलसंडा। बिलसंडा से जिला मुख्यालय पीलीभीत जाने वाले यात्रियों को सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्र में बरेली, गोला समेत अन्य डिपो की बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन इनमें से कई बसें यात्रियों को बीसलपुर तक ही पहुंचाती हैं। इसके बाद पीलीभीत जाने के लिए यात्रियों को दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। इससे समय और किराया दोनों बढ़ जाता है। बिलसंडा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग रोजाना पीलीभीत जिला मुख्यालय आते-जाते हैं। किसी को सरकारी कार्यालयों में काम होता है तो कोई इलाज, खरीदारी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए मुख्यालय पहुंचता है।
सीधी बस सेवा नहीं होने से उन्हें पहले बीसलपुर और फिर वहां से पीलीभीत जाना पड़ता है। यात्रियों ने परिवहन विभाग से बिलसंडा से पीलीभीत के लिए नियमित सीधी बस सेवा शुरू कराने की मांग की है। इसके साथ ही शाम छह बजे के बाद इस मार्ग पर बसों का संचालन भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों की ओर से लंबे समय से इस मार्ग पर पीलीभीत के लिए सीधी बस सेवा चलाए जाने की मांग की जा चुकी है।
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फोटो: 02
बिलसंडा से पीलीभीत जाने के लिए सीधी बस मिल जाए तो काफी सहूलियत होगी। अभी पहले बीसलपुर जाना पड़ता है, फिर वहां से दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। इससे समय व रुपया दोनों अधिक लग रहा है।
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- मदन मोहन।
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फोटो: 03
जिला मुख्यालय जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी है। सीधी बस सेवा शुरू होने से समय बचेगा और लोगों को बस बदलने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। बस का संचालन होने से डग्गामार वाहनों का संचालन भी कम होगा।

- मोहम्मद रेहान।
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वर्जन:
बिलसंडा दिल्ली के लिए बस का संचालन किया जा रहा है। यह बस मुख्यालय भी आ रही है। जल्द ही इस मार्ग पर सीधी बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।- विपुल पाराशर, एआरएम।

मदन मोहन

मदन मोहन- फोटो : 1

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