Pilibhit News: बिलसंडा से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस नहीं

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पीलीभीत/बिलसंडा। बिलसंडा से जिला मुख्यालय पीलीभीत जाने वाले यात्रियों को सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।क्षेत्र में बरेली, गोला समेत अन्य डिपो की बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन इनमें से कई बसें यात्रियों को बीसलपुर तक ही पहुंचाती हैं। इसके बाद पीलीभीत जाने के लिए यात्रियों को दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। इससे समय और किराया दोनों बढ़ जाता है। बिलसंडा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग रोजाना पीलीभीत जिला मुख्यालय आते-जाते हैं। किसी को सरकारी कार्यालयों में काम होता है तो कोई इलाज, खरीदारी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए मुख्यालय पहुंचता है।सीधी बस सेवा नहीं होने से उन्हें पहले बीसलपुर और फिर वहां से पीलीभीत जाना पड़ता है। यात्रियों ने परिवहन विभाग से बिलसंडा से पीलीभीत के लिए नियमित सीधी बस सेवा शुरू कराने की मांग की है। इसके साथ ही शाम छह बजे के बाद इस मार्ग पर बसों का संचालन भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों की ओर से लंबे समय से इस मार्ग पर पीलीभीत के लिए सीधी बस सेवा चलाए जाने की मांग की जा चुकी है।फोटो: 02बिलसंडा से पीलीभीत जाने के लिए सीधी बस मिल जाए तो काफी सहूलियत होगी। अभी पहले बीसलपुर जाना पड़ता है, फिर वहां से दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। इससे समय व रुपया दोनों अधिक लग रहा है।- मदन मोहन।फोटो: 03जिला मुख्यालय जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी है। सीधी बस सेवा शुरू होने से समय बचेगा और लोगों को बस बदलने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। बस का संचालन होने से डग्गामार वाहनों का संचालन भी कम होगा।- मोहम्मद रेहान।वर्जन:बिलसंडा दिल्ली के लिए बस का संचालन किया जा रहा है। यह बस मुख्यालय भी आ रही है। जल्द ही इस मार्ग पर सीधी बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।- विपुल पाराशर, एआरएम।