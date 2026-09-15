Pilibhit News: शोभायात्रा में जगह-जगह हुई पुष्पवर्षा, गणपति बप्पा मोरया के लगे जयकारे

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डिग्री कॉलेज चौराहे से युवा जागृति परिषद की ओर से भव्य शोभायात्रा शाम पांच बजे निकाली गई। इसमें अध्यक्ष रामनारायण, राकेश मौर्य, प्रदीप तिवारी, गोपाल, रमेश, राजेश बाजपेई, पंकज तिवारी आदि शामिल रहे।000कालिया मंदिर में पांच दिन व राजाबाग में 11 दिन का लगा पंडालशहर के कालिया मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आकर्षक पंडाल सजाया गया। यहां भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की गई। आयोजक के अनुसार पांच दिन तक पंडाल में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन श्रद्धालु गणपति के दर्शन कर सकेंगे। वहीं राजाबाग में आयोजक वीरेंद्र सिंह की ओर से विशेष पंडाल लगाया गया है, सुबह ही कथा के साथ भगवान की स्थापना की गई। जहां भारी संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। आयोजक वीरेंद्र सिंह ने बताया 11 दिन तक स्थापना के बाद विसर्जन यात्रा निकलेगी।