Pilibhit News: शोभायात्रा में जगह-जगह हुई पुष्पवर्षा, गणपति बप्पा मोरया के लगे जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 15 Sep 2026 12:25 AM IST
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पीलीभीत। शहर के द्वारिकाधीश मंदिर में महाराष्ट्र से लाई गई गणपति बप्पा की मूर्ति की विधि-विधान से स्थापना की गई। मूर्ति का आकर्षक शृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली गई। मुख्यता मराठा समाज के लोगों की ओर से इसका आयोजन किया गया। इसमें दिनेश मराठा, अभिषेक वर्मा, दीपक सावंत, अविचल मिश्रा, प्रवीण अग्रवाल, जीतू मराठा, नीलेश सावंत, पुनीत मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
डिग्री कॉलेज चौराहे से युवा जागृति परिषद की ओर से भव्य शोभायात्रा शाम पांच बजे निकाली गई। इसमें अध्यक्ष रामनारायण, राकेश मौर्य, प्रदीप तिवारी, गोपाल, रमेश, राजेश बाजपेई, पंकज तिवारी आदि शामिल रहे।
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कालिया मंदिर में पांच दिन व राजाबाग में 11 दिन का लगा पंडाल
शहर के कालिया मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आकर्षक पंडाल सजाया गया। यहां भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की गई। आयोजक के अनुसार पांच दिन तक पंडाल में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन श्रद्धालु गणपति के दर्शन कर सकेंगे। वहीं राजाबाग में आयोजक वीरेंद्र सिंह की ओर से विशेष पंडाल लगाया गया है, सुबह ही कथा के साथ भगवान की स्थापना की गई। जहां भारी संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। आयोजक वीरेंद्र सिंह ने बताया 11 दिन तक स्थापना के बाद विसर्जन यात्रा निकलेगी।
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डिग्री कॉलेज चौराहे से युवा जागृति परिषद की ओर से भव्य शोभायात्रा शाम पांच बजे निकाली गई। इसमें अध्यक्ष रामनारायण, राकेश मौर्य, प्रदीप तिवारी, गोपाल, रमेश, राजेश बाजपेई, पंकज तिवारी आदि शामिल रहे।
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कालिया मंदिर में पांच दिन व राजाबाग में 11 दिन का लगा पंडाल
शहर के कालिया मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आकर्षक पंडाल सजाया गया। यहां भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की गई। आयोजक के अनुसार पांच दिन तक पंडाल में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन श्रद्धालु गणपति के दर्शन कर सकेंगे। वहीं राजाबाग में आयोजक वीरेंद्र सिंह की ओर से विशेष पंडाल लगाया गया है, सुबह ही कथा के साथ भगवान की स्थापना की गई। जहां भारी संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। आयोजक वीरेंद्र सिंह ने बताया 11 दिन तक स्थापना के बाद विसर्जन यात्रा निकलेगी।
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