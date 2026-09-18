Pilibhit News: गाजियाबाद में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, साथी लापता

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जहानाबाद। दिल्ली में आईडी फ्रॉड के मामले में पेशी से एक दिन पहले जहानाबाद क्षेत्र के गांव कल्याणपुर खास निवासी 30 वर्षीय भारत सिंह की गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ गया गांव का ही युवक देवेश मौत की सूचना देने के बाद से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। परिजन शव लेकर गांव लौट आए हैं, जबकि देवेश का पता नहीं चलने से परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है।कल्याणपुर खास निवासी जगदीश कुमार के पुत्र भारत सिंह के पिता के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की टीम आईडी से फ्रॉड किए जाने के मामले में गांव पहुंची थी। एक सब इंस्पेक्टर के आने के बाद परिजनों को प्रकरण की जानकारी हुई। मामले में भारत सिंह का गांव के ही देवेश और ग्राम गोहनिया निवासी हरिओम से संलिप्तता की बात सामने आई थी। दिल्ली की अदालत में 16 सितंबर को तीनों की पेशी होनी थी।परिजनों के अनुसार, देवेश ने भारत सिंह के सिम, आधार कार्ड और अन्य अभिलेखों का इस्तेमाल कर व्यापार के लिए आईडी बनाई थी। इसी आईडी से फ्रॉड किए जाने का आरोप है। पुलिस ने देवेश और हरिओम के घर पहुंचकर 16 सितंबर को पेशी की जानकारी दी थी। इस दौरान हरिओम घर पर नहीं मिला। परिजनों ने बताया कि 15 सितंबर को भारत सिंह अपने साथी देवेश के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। 16 सितंबर की सुबह देवेश ने भारत के भाई भानु प्रताप को फोन कर बताया कि भारत गाजियाबाद उतर गया है और दोनों चार पहिया वाहन से जा रहे हैं। कुछ देर बाद देवेश ने दोबारा फोन कर जानकारी दी कि भारत गाजियाबाद स्टेशन पर गिर गया है और उसकी मौत हो गई है।सूचना मिलने के बाद परिजनों ने देवेश से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। परिजन गाजियाबाद पहुंचे और भारत सिंह का शव लेकर गांव लौट आए। भारत सिंह की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं है। सीओ के अनुसार, मामले में जांच जारी है।