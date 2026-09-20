Pilibhit News: पंचायत घर और आरआरसी में मिलीं कमियां, नोटिस

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निरीक्षण में मिली कमियों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित सचिव को नोटिस जारी किया गया। सचिव को तीन दिन के भीतर कमियां दूर कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि लापरवाही मिलने पर सचिव को नोटिस जारी किया गया। जवाब आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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पीलीभीत। जिला पंचायत राज अधिकारी ने शनिवार को विकासखंड बीसलपुर की ग्राम पंचायत अहिरपुर नगला, गुलेंदा गौटिया, मीरपुर वाहनपुर और रिछोला सबल का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत घर, डिजिटल लाइब्रेरी, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी और प्लास्टिक वेस्ट यूनिट की व्यवस्थाएं देखीं।