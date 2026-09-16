{"_id":"6aaa2446c7dab569810dbc94","slug":"carpenter-dies-after-bike-being-hit-by-a-truck-in-pilibhit-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार कारपेंटर की मौत, शाहजहांपुर हाईवे पर हुआ हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में शाहजहांपुर हाईवे पर अहिरपुरा मोड़ के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार कारपेंटर की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक और बाइक को कब्जे में लिया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। विज्ञापन

बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शिवपुरी नवदिया निवासी विजय वर्मा का 22 वर्षीय अविवाहित पुत्र विक्रांत वर्मा पेशे से कारपेंटर था। परिजनों के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे वह बाइक से गांव अहिरपुरा नगला स्थित अपने मित्र के घर जा रहा था। शाहजहांपुर हाईवे पर अहिरपुरा मोड़ के पास पीछे से आए ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और विक्रांत गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर बेहोश हो गया।

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पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया

हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद विक्रांत को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बाइक को कब्जे में ले लिया।

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