फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   skeleton found on the banks of the Devha River in Pilibhit

पीलीभीत: देवहा नदी के किनारे कंकाल मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Wed, 16 Sep 2026 11:02 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 11:02 AM IST
सार

बरखेड़ा थाना क्षेत्र में देवहा नदी किनारे बुधवार सुबह मिट्टी में मानव कंकाल दबा मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। 

विज्ञापन
skeleton found on the banks of the Devha River in Pilibhit
मिट्टी में दबा मिला कंकाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में देवहा नदी के किनारे बुधवार सुबह मिट्टी में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल मिलने की सूचना गांव में फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। 

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक नदी किनारे खेतों पर काम करने पहुंचे कुछ ग्रामीणों की नजर मिट्टी में दबे कंकाल के हिस्से पर पड़ी। उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में यह खबर क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। 
विज्ञापन


घटना की जानकारी होने के बावजूद शुरुआती तौर पर किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना नहीं दी। बाद में मामले की जानकारी सामने आने पर पुलिस का ध्यान इस ओर गया। मौके पर पहुंचने के बाद कंकाल को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

शव बहकर आने की आशंका 
प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि शव नदी के बहाव के साथ बहकर किनारे तक पहुंचा और मिट्टी में धंसकर कंकाल बन गया। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि शव की पहचान, मृत्यु का कारण और घटना का वास्तविक समय पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के थानों से भी गुमशुदगी अथवा अज्ञात व्यक्ति से संबंधित मामलों की जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed