Pilibhit News: खेत पर पानी का इंजन देखने निकले युवक का नहर में मिला शव

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परिजनों के अनुसार, ठाकुरदास बुधवार शाम करीब आठ बजे घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक घर वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बृहस्पतिवार सुबह तक वापस न लौटने पर उनके पिता रामेश्वर दयाल ने गजरौला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार सुबह उनका शव नहर में मिलने की सूचना से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक नहर में कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा का कहना है कि पुलिस जांच व पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता लग सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच के साथ ग्रामीणों से भी बात की जा रही है। संवाद