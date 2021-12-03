फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Body of youth who went to check water pump at farm found in canal

Pilibhit News: खेत पर पानी का इंजन देखने निकले युवक का नहर में मिला शव

Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Body of youth who went to check water pump at farm found in canal
गजरौला। गजरौला थाना क्षेत्र के मुंड़ेला गांव निवासी 35 वर्षीय ठाकुरदास का शव शुक्रवार सुबह नहर में मिला है। ठाकुरदास बुधवार शाम खेत पर पानी का इंजन देखने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे थे। परिजनों ने बृहस्पतिवार को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवक की हत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, ठाकुरदास बुधवार शाम करीब आठ बजे घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक घर वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बृहस्पतिवार सुबह तक वापस न लौटने पर उनके पिता रामेश्वर दयाल ने गजरौला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार सुबह उनका शव नहर में मिलने की सूचना से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक नहर में कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।
विज्ञापन

सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा का कहना है कि पुलिस जांच व पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता लग सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच के साथ ग्रामीणों से भी बात की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed