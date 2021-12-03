Pilibhit News: खेत पर पानी का इंजन देखने निकले युवक का नहर में मिला शव
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
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गजरौला। गजरौला थाना क्षेत्र के मुंड़ेला गांव निवासी 35 वर्षीय ठाकुरदास का शव शुक्रवार सुबह नहर में मिला है। ठाकुरदास बुधवार शाम खेत पर पानी का इंजन देखने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे थे। परिजनों ने बृहस्पतिवार को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवक की हत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है।
परिजनों के अनुसार, ठाकुरदास बुधवार शाम करीब आठ बजे घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक घर वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बृहस्पतिवार सुबह तक वापस न लौटने पर उनके पिता रामेश्वर दयाल ने गजरौला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार सुबह उनका शव नहर में मिलने की सूचना से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक नहर में कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।
सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा का कहना है कि पुलिस जांच व पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता लग सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच के साथ ग्रामीणों से भी बात की जा रही है। संवाद
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परिजनों के अनुसार, ठाकुरदास बुधवार शाम करीब आठ बजे घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक घर वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बृहस्पतिवार सुबह तक वापस न लौटने पर उनके पिता रामेश्वर दयाल ने गजरौला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार सुबह उनका शव नहर में मिलने की सूचना से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक नहर में कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।
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सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा का कहना है कि पुलिस जांच व पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता लग सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच के साथ ग्रामीणों से भी बात की जा रही है। संवाद
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