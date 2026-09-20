पीलीभीत: नेपाल से शारदा नदी पार कर भारतीय सीमा में घुसा गैंडा, फसलों को पहुंचाया नुकसान

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ग्रामीणों ने बताया कि गैंडे की आवाजाही पिछले कई दिनों से जारी है। शुक्रवार रात भी गैंडे ने नदी पार कर महाराजपुर क्षेत्र के खेतों में घुसकर फसलों को रौंद दिया। लगातार हो रहे नुकसान के कारण किसान चिंतित हैं। अपनी आजीविका और फसलों को वन्यजीवों से बचाने के लिए किसान रात के समय भी खेतों की रखवाली करने को विवश हैं। रात के अंधेरे में खेतों की निगरानी करने से सुरक्षा का जोखिम बना रहता है, लेकिन फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण यह खतरा मोल ले रहे हैं।क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह इलाका जंगलों और नदी से सटा होने के कारण काफी संवेदनशील है। यहां पहले से ही जंगली हाथियों का झुंड अक्सर आबादी और खेतों की ओर आता रहा है। हाथियों की समस्या से किसान पहले से ही जूझ रहे थे और अब गैंडे की दस्तक ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।