Pilibhit News: गन्ना मूल्य और ब्याज के विवरण के लिए दूसरे दिन भी दिया धरना

पीलीभीत। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आह्वान पर गन्ना किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर गन्ना जिला अधिकारी कार्यालय पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने और बकाया गन्ना भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत पिछले 30 वर्षों का वर्षवार ब्याज विवरण उपलब्ध कराने की मांग की।किसान नेताओं का आरोप है कि गन्ना विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धरने के दौरान किसानों ने गन्ना जिला अधिकारी के पूर्व में दिए गए उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें कार्यालय में तीन वर्षों का ब्याज विवरण उपलब्ध होने की बात कही गई थी। किसानों ने कहा कि जब तक गन्ने के ब्याज का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में किसान नेता गुल्लू पहलवान, तहसील अध्यक्ष पीलीभीत रोशन लाल गंगवार, डॉ. राममूर्ति गंगवार, हेमराज वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद