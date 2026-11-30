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बीसलपुर। एसआरएम इंटर कॉलेज में रविवार को आयोजित हुई विद्याज्ञान की परीक्षा में 832 के विपरीत 320 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा दो पालियों में हुई। परीक्षा में पूरे तहसील क्षेत्र के परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान विद्याज्ञान संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा के बाद विद्याज्ञान के संस्था के पदाधिकारी उत्तर पुस्तिकाएं अपने साथ ले गए। केंद्र व्यवस्थापक राजेश गंगवार ने बताया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। संवाद