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कलाकारों ने श्रीराम लीला में दिखाया कि जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं। मार्ग में अनेक बाधाओं को पार कर वे लंका पहुंच जाते है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता माता से मिलकर भगवान राम का संदेश देते हैं। इसके बाद अशोक वाटिका उजाड़ने और रावण-हनुमान संवाद का मंचन होता है। रावण हनुमान की पूंछ में आग लगवा देता है। इसके बाद हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं। इसी के साथ पंडाल श्रीराम और हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठता है। संवाद

बिलसंडा। गांव बमरौली में आयोजित रामलीला के अध्यक्ष बुद्धपाल ने बताया कि रविवार को सीता खोज और लंका दहन की लीला का मंचन किया गया।