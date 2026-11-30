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मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि 25 नवंबर को रात 12:30 बजे उनकी मां पूनम गुप्ता अपने कमरे में सोई हुई थी। उसी समय सिद्धार्थ गुप्ता की भाभी आरती गुप्ता, पूनम गुप्ता के कमरे में गई। आरती गुप्ता ने पूनम गुप्ता से गाली गलौज किया, गला दबाकर उन पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में उनके सिर और शरीर में काफी ज्यादा चोटें आई।घायल को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। सिद्धार्थ गुप्ता ने रविवार को पुलिस में मामले की नामजद तहरीर दी। तहरीर मिलने पर कोतवाल संजीव शुक्ला ने स्वयं जाकर मामले की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि सिद्धार्थ गुप्ता की तहरीर पर आरती गुप्ता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद