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पीलीभीत। पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी पीलीभीत मेडिकल कॉलेज की छात्राएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। बरेली में आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स फेस्ट 2026-27 की जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में पीलीभीत मेडिकल कॉलेज की तीन छात्राओं ने अलग-अलग स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली में आयोजित प्रतियोगिता में एमबीबीएस बैच 2025 की प्रियांशा ने 100 मीटर दौड़ और शिवानी बैसोया ने लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं एमबीबीएस बैच 2026 की मुस्कान ने 200 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्राओं की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य डॉ. अमित कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं।स्पोर्ट्स फेस्ट की नोडल प्रभारी डॉ. अर्चना सिंह ने भी छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना की। इस दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग की भी प्रशंसा की गई।