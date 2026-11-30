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निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय परिसर के विभिन्न हिस्सों का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की स्थिति परखीं। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल की स्वीकृति से लेकर निर्माण कार्य शुरू होने तक विधायक विवेक वर्मा की पहल अहम रही है। निर्माण कार्य आगे बढ़ने के साथ क्षेत्रवासियों में विद्यालय के जल्द तैयार होने की उम्मीद जगी है। संवाद

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दियोरिया कलां। कस्बा दियोरिया में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का रविवार को डीएम आलोक कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।