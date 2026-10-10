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Muzaffarnagar News: पटाखा फैक्टरी विस्फोट में छह माह बाद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 11:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:54 PM IST
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Wanted accused arrested six months after firecracker factory explosion.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रतनपुरी। पुलिस ने छह माह पहले क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी में हुए अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शोएब को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हुई थी।
इसी साल 19 अप्रैल को गांव मोहम्मदपुर माफी में अवैध पटाखा फैक्टरी में आग लगने के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ था। गांव के किशोर अब्दुल कासिम की मौके पर ही मौत हो गई थी। लोनी निवासी उजैफा और रिहान की भी दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान कई दिन बाद मौत हो गई थी।
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विस्फोट में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में दस नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस अब तक नौ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में लोनी के केला गोदाम मोहल्ला निवासी शोएब फरार चल रहा था। रतनपुरी पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।
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शोएब उन दस नामजद आरोपियों में से एक था जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में सभी नामजद अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। संवाद
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