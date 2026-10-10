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Muzaffarnagar News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, साथी घायल

Sat, 10 Oct 2026 11:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:54 PM IST
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Motorcyclist killed after being hit by truck; companion injured.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बुढ़ाना। मेरठ-करनाल हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सावेज की मौत हो गई, जबकि साथी घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को सीएचसी पर भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मेरठ चिकित्सालय रेफर किया गया।
गांव जौला का रहने वाला सावेज अपने साथी अनस के साथ शुक्रवार रात बाइक पर सवार होकर मेरठ से अपने गांव लौट रहा था। मेरठ-करनाल हाईवे पर विज्ञाना गांव के पास उनकी बाइक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना में वे दोनों बाइक सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस घटना में सावेज की मौके पर मौत हो गई। अनस गंभीर रूप से घायल हो गया।
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चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां सावेज को मृत घोषित कर दिया। गंभीर अवस्था में अनस को मेरठ चिकित्सालय में रेफर किया गया है। सावेज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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घटना से मृतक के परिवार में शोक छाया है। इंस्पेक्टर सुभाष अत्री ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है। घटना की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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