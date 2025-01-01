Muzaffarnagar: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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धर्मांतरण और किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी अजहरूद्दीन को नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि जून माह में किशोरी के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। विज्ञापन

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धर्मांतरण का भी आरोप

मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी के ऊपर किशोरी के दुष्कर्म के साथ धर्मांतरण का भी आरोप है। पुलिस ने अजहरूद्दीन के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर तलाश करनी शुरू कर दी थी। शनिवार रात नई मंडी पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। आरोपी गुरुग्राम का रहने वाला है।

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पैर में गोली लगने से हुआ घायल

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से मुज़फ्फरनगर पुलिस आरोपी अजहरूद्दीन की तलाश में जुट गई थी। शनिवार रात मुखबिर की सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस ने अजहरूद्दीन की घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान आरोपी अजहरूद्दीन पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मुज़फ्फरनगर पुलिस की 25 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश अजहरूद्दीन से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से अजहरूद्दीन घायल हो गया। आरोपी धर्मांतरण और दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था।