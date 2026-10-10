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Muzaffarnagar News: कुश्ती में दीपाली ने जीता स्वर्ण और शाहनवाज को मिला रजत

Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
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Deepali won gold and Shahnawaz secured silver in wrestling.
संवाद न्यूज एजेंसी
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शाहपुर। सहारनपुर में आयोजित अंतरमहाविद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता में कस्बे के राजकीय महाविद्यालय की छात्रा दीपाली ने स्वर्ण और शाहनवाज ने रजत पदक हासिल किया है । दोनों पहलवानों के पदक जीतने पर महाविद्यालय में सम्मानित किया गया।
कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर व खेल प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शुक्रवार को मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज सहारनपुर में अंतरमहाविद्यालय कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई।
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उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा दीपाली ने 62 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण व बीए तृतीय वर्ष के छात्र मोहम्मद शाहनवाज ने 65 किग्रा भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया।
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महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में प्राचार्य डॉ. हरीश कुमार व कार्यरत प्राध्यापकों ने दोनों पहलवानों को सम्मानित किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली छात्रा सानिया को भी सम्मानित किया गया ।

इस दौरान अमरनायक स्पोर्ट्स एकेडमी के कुश्ती कोच प्रवीण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संतोष रानी, अरविंद कुमार, आशु प्रजापति, धीरज कुमार और राहुल कुमार मौजूद रहे।
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