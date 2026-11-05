मुजफ्फरनगर: भगत सिंह रोड पर वाहनों की नो एंट्री, फायर स्टेशन से लौटेंगी ई-रिक्शा; ये रहेगा रूट डायवर्जन

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विज्ञापन धनतेरस, दिवाली और भैयादूज पर जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। प्रमुख बाजारों और शिव चौक की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था 11 नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक प्रभावी रहेगी।

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हनुमान चौक से भगत सिंह रोड होते हुए शिव चौक की ओर चार पहिया वाहनों और ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रकाश चौक से शिव चौक की ओर जाने वाली ई-रिक्शा फायर सर्विस स्टेशन तक ही जा सकेंगी और वहीं से वापस यू-टर्न लेंगी।



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एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे ने बताया कि मालवीय चौक से शिव चौक की ओर जाने वाले वाहन चर्च रोड के सामने से फायर स्टेशन, मूलचंद स्वीट्स और आलू मंडी के सामने से होते हुए मीनाक्षी चौक की ओर जा सकेंगे।



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इस मार्ग पर ई-रिक्शा केवल फायर स्टेशन तक ही संचालित होंगी। नगर पालिका परिषद गेट से शिव चौक की ओर रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मीनाक्षी चौक, लोहा मंडी कट से शिव चौक की ओर भी पहले की तरह ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगी। जबकि नावल्टी चौक से शिव चौक की ओर ई-रिक्शा का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

