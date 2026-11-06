Muzaffarnagar News: भगत सिंह रोड पर वाहनों की नो एंट्री, फायर स्टेशन से लौटेंगी ई-रिक्शा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे ने बताया कि मालवीय चौक से शिव चौक की ओर जाने वाले वाहन चर्च रोड के सामने से फायर स्टेशन, मूलचंद स्वीट्स और आलू मंडी के सामने से होते हुए मीनाक्षी चौक की ओर जा सकेंगे।इस मार्ग पर ई-रिक्शा केवल फायर स्टेशन तक ही संचालित होंगी। नगर पालिका परिषद गेट से शिव चौक की ओर रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मीनाक्षी चौक, लोहा मंडी कट से शिव चौक की ओर भी पहले की तरह ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगी। जबकि नावल्टी चौक से शिव चौक की ओर ई-रिक्शा का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।शहर में यहां बनाई गई वन-वे व्यवस्था- चर्च रोड-जिला परिषद मार्किट के सामने से फायर स्टेशन से झांसी की रानी से नगर पालिका से चर्च रोड मार्ग पर वन-वे यातायात का संचालन होगा। जिला परिषद मार्किट के सामने से सभी प्रकार के वाहनों का चर्च रोड पर प्रवेश वर्जित रहेगा।इन रास्तों पर नहीं चलेंगी ई-रिक्शायातायात प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि शहर के मीनाक्षी चौक, लोहा मंडी, भगत सिंह रोड़, नावल्टी चौक, झांसी की रानी से शिव चौक की ओर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध रहेगा। चेकिंग के लिए यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।