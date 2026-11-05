{"_id":"6aec93a58ed96994be0c821a","slug":"markets-ready-for-dhanteras-vehicle-deliveries-to-take-place-demand-for-lightweight-jewellery-rises-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर बाजार तैयार: वाहनों की होगी डिलीवरी, हल्के गहनों की बढ़ी डिमांड; जान लें खरीदारी का शुभ मुहूर्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन धनतेरस शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके लिए बाजार और आमजन पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार पूरे दिन खरीदारी के लिए मुहूर्त हैं। धनतेरस पर वाहन, कपड़ा, सराफा, सजावटी सामान के बाजार सजे हैं। पंडित अमित चतुर्वेदी ने बताया कि सुबह 10.30 से अगले दिन सुबह 6.37 बजे तक खरीदारी शुभ है। धनतेरस के पर्व पर पूजा का मुहूर्त शाम 6.02 बजे से शाम 7.57 बजे तक है।

Trending Videos

वाहन बाजार में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की डिलिवरी को लेकर खरीदारों में खासा उत्साह है तो सराफा बाजार में सोने-चांदी के हल्के गहनों, सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की मांग है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों की ओर से फाइनेंस और एक्सचेंज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते सराफा बाजार में भी विशेष तैयारियां हैं। इस बार भारी गहनों के बजाय हल्के और आकर्षक डिजाइन वाले आभूषण ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं। कम वजन में बेहतर डिजाइन मिलने के कारण चेन, अंगूठी, टॉप्स, पेंडेंट और छोटे सेट की ओर ग्राहकों का रुझान है। इसके अलावा चांदी के सिक्कों के साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की छोटी मूर्तियों की मांग अधिक है।



विज्ञापन