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Muzaffarnagar News: भाजपा नेता के गोदाम से पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा

Fri, 06 Nov 2026 01:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:58 AM IST
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Illegal stock of firecrackers seized from BJP leader's warehouse
चरथावल। पुलिस को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग के गोदाम पर देर शाम छापेमारी की कार्रवाई में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण मिला। चरथावल और छपार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने पटाखों का भरकर थाने में लाया गया। व्यापारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। भाजपा नेता देर रात तक थाने में मौजूद रहे।
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एसएसपी सूरज कुमार राय के निर्देश पर कस्बे में पुलिस बल बृहस्पतिवार शाम को भाजपा नेता के गोदाम पर पहुंची। पुलिस ने मौके से बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर थाने लाया गया। सीओ सदर सुनील कुमार की मौजूदगी में पुलिसकर्मी पटाखों की गणना करने में जुटे रहे।
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इसी बीच भनक लगने पर बाजार कलां एवं बस स्टैंड से भारी संख्या में व्यापारी एवं भाजपा नेता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने त्योहार के दिनों में पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। जिपं सदस्य प्रतिनिधि डॉ. विपिन त्यागी, नामित सभासद प्रशांत त्यागी, पंकज कश्यप, पूर्व मंडल अध्यक्ष मिथुन त्यागी, व्यापारी नेता संदीप कंसल, विपिन कुमार, अनमोल कंसल, रविकांत त्यागी आदि मौजूद रहे।
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उधर, जांच अधिकारी थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया ने बताया कि भाजपा नेता के गोदाम से बरामद पटाखों की सूची तैयार करने के बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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