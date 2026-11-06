Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

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दीपावली मेला

शहर : मेरठ रोड स्थित नुमाइश मैदान में दिवाली मेला सुबह 11 बजे से।

मंसूरपुर : होली चाइल्ड इंटर कॉलेज में दिवाली मेला सुबह 10 बजे से।

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बैठक

शहर : मेरठ रोड स्थित विकास भवन में विभिन्न विभागों की बैठक सुबह 11 बजे से।

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बैठक

शहर : काली नदी किसान समिति की बैठक खांजापुर में दोपहर 01 बजे से।

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संकीर्तन

शहर : जीओ गीता परिवार की ओर से रेलवे रोड स्थित शिव मंदिर में संकीर्तन शाम 04 बजे से।

योग शिविर