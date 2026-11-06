Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
-- ---
दीपावली मेला
शहर : मेरठ रोड स्थित नुमाइश मैदान में दिवाली मेला सुबह 11 बजे से।
मंसूरपुर : होली चाइल्ड इंटर कॉलेज में दिवाली मेला सुबह 10 बजे से।
-- --
बैठक
शहर : मेरठ रोड स्थित विकास भवन में विभिन्न विभागों की बैठक सुबह 11 बजे से।
-- ---
बैठक
शहर : काली नदी किसान समिति की बैठक खांजापुर में दोपहर 01 बजे से।
-- ---
संकीर्तन
शहर : जीओ गीता परिवार की ओर से रेलवे रोड स्थित शिव मंदिर में संकीर्तन शाम 04 बजे से।
विज्ञापन
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
दीपावली मेला
शहर : मेरठ रोड स्थित नुमाइश मैदान में दिवाली मेला सुबह 11 बजे से।
मंसूरपुर : होली चाइल्ड इंटर कॉलेज में दिवाली मेला सुबह 10 बजे से।
बैठक
शहर : मेरठ रोड स्थित विकास भवन में विभिन्न विभागों की बैठक सुबह 11 बजे से।
बैठक
शहर : काली नदी किसान समिति की बैठक खांजापुर में दोपहर 01 बजे से।
संकीर्तन
शहर : जीओ गीता परिवार की ओर से रेलवे रोड स्थित शिव मंदिर में संकीर्तन शाम 04 बजे से।