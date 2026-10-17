Moradabad News: डिलारी में पुलिस का कड़ा पहरा, पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंच सके कांग्रेसी

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डिलारी शांति कुंज निवासी ओमवती ने ठाकुरद्वारा थाने में नौ अक्तूबर को दी तहरीर में बताया था कि सात अक्तूबर को उसके बेटे रामू कश्यप को विधायक सुशांत सिंह के सहायक अर्जुन कुमार अपने साथ ले गया था। इसके बाद विधायक के रतूपुरा स्थित आवास में रामू और उसके मोहल्ले के ही अतुल और लवीश के साथ मारपीट की गई थी। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती रामू का उपचार चल रहा है।उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को एलान किया था कि उनका 21 सदस्यीय का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को डिलारी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इसकी भनक लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई। डिलारी में पुलिस के अलावा पीएसी तैनात कर दी गई। ठाकुरद्वारा में पूर्व विधायक डॉ. मोहम्मद उल्लाह चौधरी, पीसीसी सदस्य सैफुल्लाह चौधरी, जिला सचिव हाजी याकूब कुरैशी और जिला सचिव एवं पूर्व नगर अध्यक्ष सादिक सिद्दीकी को उनके आवास पर ही रोक दिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर शुक्रवार की सुबह काली माता मंदिर में पूजा करने गए थे। पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया और उन्हें घर भेज कर पुलिस तैनात कर दी गई।महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम, पूर्व विधायक इमरान कुरैशी को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक आलम को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। रामपुर के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा उर्फ मिंटू पंडित को काशीपुर तिराहे पर रोक दिया गया। डिलारी में अमेठी और गोरखपुर के 14 कांग्रेस नेताओं को रोक दिया गया। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. आजाद बेग के नेतृत्व में 14 पदाधिकारी डिलारी जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ लोगों ने जबरन डिलारी जाने की कोशिश की थी। उन्हें समझाकर वापस कर दिया गया है। डिलारी में पूरी तरह से शांति है।कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता डिलारी जाने के लिए पूर्व विधायक डॉ . मोहम्मद उल्ला चौधरी के नगर स्थित आवास पर एकत्र हुए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने पूर्व विधायक सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। शाम तक पूर्व विधायक के आवास पर पुलिस का पहरा रहा। किसी भी कार्यकर्ता को बाहर नहीं आने दिया गया। पूर्व विधायक ने इस बारे में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पिटाई से घायल रामू कश्यप का पता लगाने के लिए उसके डिलारी स्थित आवास पर जा रहे थे। पार्टी का मकसद पीड़ित परिवार का दुख साझा करना और उसकी मदद के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात करना था लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया है। हाउस अरेस्ट होने वालों में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शमीम चौधरी, राजकुमार पांडा, याकूब कुरैशी, शरीफ सिद्दीकी, बाबू हुसैन मोहम्मद दीन, डॉ . हनीफ सैफी , सादिक सिद्दीकी आदि शामिल रहे। संवादबिजनौर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैनरीता राजीव सिंह को डिलारी में पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात करने से इस्लामनगर चौकी पर रोका। शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे कांग्रेस पार्टी बिजनौर जिला अध्यक्ष हैनरीता राजीव सिंह अपने काफिले के साथ डिलारी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। भोजपुर थाना प्रभारी संजय कुमार ने पुलिस बल के साथ इस्लामनगर चौकी के पास उनके काफिले को रोक लिया।