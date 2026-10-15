Moradabad News: भाजपा के पूर्व विधायक और पदाधिकारी सपा में हो सकते हैं शामिल

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शहर सीट से करेंगे टिकट की दावेदारीपूर्व विधायक बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनावपूर्व पदाधिकारी सपा छोड़ भाजपा में हुए थे शामिलअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नफा-नुकसान आकलन में जुटे भाजपा के दो नेता पाला बदलने की तैयारी में हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले एक पूर्व विधायक और पार्टी के पूर्व पदाधिकारी जल्द ही सपा में शामिल होने वाले हैं। दोनों नेताओं ने लखनऊ में डेरा डाल रखा है। चर्चा है कि पूर्व विधायक शहर सीट से टिकट की दावेदारी करेंगे।पूर्व विधायक भाजपा को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े लेकिन सफलता हाथ नहीं आई। इसके बाद वह जिले की सियासत से दूर हो गए। बाद में वह दोबारा भाजपा में शामिल हो गए। अब एक बार फिर से पूर्व विधायक राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। शहर में उनके होर्डिंग और पोस्टर दिखने लगे हैं। पूर्व विधायक विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने जोड़-तोड़ शुरू कर दिया है। इसके बाद उनके सपा में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गईं। जल्द ही वह सपा का दामन थाम सकते हैं।वहीं भाजपा के पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में रह चुके पूर्व पदाधिकारी भी पार्टी बदलने की फिराक में हैं। वह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अब दोबारा सपा में जा सकते हैं। बताया जाता है कि भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व पदाधिकारी लखनऊ में जमे हैं। सपा के जिले और प्रदेश के नेताओं के संपर्क में हैं। एक दो दिनों में दोनों सपा में शामिल होने की उम्मीद है।